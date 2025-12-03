Tu Nueva Radio Ya y Cubas Eléctrica te traen El Súper Regalo Navideño

Una vez más, La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, y Cubas Eléctrica te premian en esta navidad con “El Súper Regalo Navideño”, que trae como premio dos combos espectaculares de productos varios para dos ganadores.

El ganador del combo 1 recibirá de premio: Una cocina de 4 quemadores, una plancha, una licuadora, un abanico, un parlante bluetooth, un juego de ollas, una cafetera, una arrocera, una sandwichera y una freidora de aire.

El segundo ganador se lleva el combo 2: Una cafetera, una plancha, un abanico y una sandwichera.

Participar es fácil, solo debes escribir una carta con tus datos personales, número de teléfonos, mencionar 3 departamentos donde está presente Cubas Eléctrica y decirnos cuál es tu programa favorito en Tu Nueva Radio Ya.

Las cartas debes depositarlas en las tiendas de Cubas Eléctrica a nivel nacional y en el buzón ubicado en Tu Nueva Radio Ya, situada de los semáforos del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur.

El 18 de diciembre se realizará el sorteo para sacar a los dos afortunados ganadores y el 19 de diciembre se entregarán los fabulosos premios en la radio revista “En Contacto Ya con el 6”, a través de canal 6.