Capitalina y chinandegana ganaron muchos electrodomésticos con el Súper Regalo Navideño de Cubas Eléctricas y la Nueva Radio Ya

La capitalina Irene Jordana González, del barrio el Pilar, fue la ganadora del primer lugar y la chinandegana, Gloria Espinoza Cruz, quedó en segundo lugar del Súper Regalo Navideño de Cubas Eléctricas y La Nueva Radio Ya.

Las ganadoras fueron seleccionadas durante nuestro programa de radio y televisión “Contacto Ya….. Con el 6”, la mañana de este viernes.

Irene Jornada, del primer lugar se llevó una cocina de 4 quemadores, una plancha, una licuadora, un abanico, un parlante bluetooth, un juego de ollas, una cafetera, una arrocera, una sandwichera y una freidora de aire.

“Mi niña me ayudó hacer mi carta a como pudo, recibimos con mucha alegría este regalo de la Nueva Radio Ya, deseándoles feliz navidad a todas las familias”, dijo entusiamada doña Irene Jordana.

Por su parte la ganadora del segundo lugar la chinandegana Gloria Espinoza Cruz, habitante del reparto Monserrat, se lleva una cafetera, una plancha, un abanico y una sandwichera.

Participar era sencillo, nuestros oyentes debían Escribir una carta con sus datos personales, decirnos tres departamentos donde hay sucursales de Cubas Eléctrica y su programa favorito de Tu Nueva Radio Ya.