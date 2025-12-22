Ganadora del Súper Regalo Navideño de Cubas Eléctrica y La Nueva Radio YA recibe su premio

Tu Nueva Radio Ya y Cubas Eléctricas entregaron la mañana de este lunes los electrodomésticos del Súper Regalo Navideño a la capitalina Irene Jordana González, del barrio el Pilar, ganadora del primer lugar.

Ganadora del Súper Regalo Navideño de Tu Nueva Radio Ya

Irene González se llevó una cocina de 4 quemadores, una plancha, una licuadora, un abanico, un parlante bluetooth, un juego de ollas, una cafetera, una arrocera, una sandwichera y una freidora de aire.

“Nosotros somos fans de la Radio Ya, nos gusta el béisbol y apoyamos al Bóer, siempre estamos en sintonía y cuando salimos ganadoras nos llenamos de mucha emoción», dijo Irene González.

Por su parte la ganadora del segundo lugar la chinandegana Gloria Espinoza Cruz, habitante del reparto Monserrat, ganó una cafetera, una plancha, un abanico y una sandwichera, sin embargo, como no pudo asistir, los premios le serán enviados a Chinandega.

Tu Nueva Radio Ya y Cubas Eléctrica, agradecen a todos nuestros oyentes por participar en el Súper Regalo Navideño.



