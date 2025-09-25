Grand Mall y Tu Nueva Radio YA obsequian sus mudadas y calzados a 6 cumpleañeritos de Septiembre

Con la felicidad expresada en la sonrisa y en la emoción de estrenar, seis cumpleañeritos del mes de septiembre, 4 niñas y 2 varones, fueron los favorecidos para elegir su mudada y calzado en Grand Mall, Multicentro Las Américas.

Cumpleaños en Grand Mall: alegría y regalos en septiembre

Desde el Ranchón Tiscapa, donde se realizó la celebración de los festejados nacidos en septiembre, se sacaron seis números de los más de 100 participantes.

Los ganadores fueron: Elías Yair Su Sandino, de 5 años, Magdiel González, de 12 años, Lía Menjívar Téllez, de 7 años, Yasuara Valeria García, de 9, Thaily Ainara Mercado, de 6, y Camila García Calero, de 12 años.

Elías Yair, el más chiquito de los premiados con Grand Mall, eligió a su gusto, un pantalón jean, una camiseta verde olivo y un par de zapatos deportivos.

Mientras que Lía Menjívar, escogió un hermoso vestido estampado en celeste y un par de zapatos color blanco hueso, cuya mudada será estrenada éste fin de semana.

Todos los cumpleañeritos, “mimados del hogar y de Tu Nueva Radio YA”, salieron de Grand Mall, con sonrisas de oreja a oreja, para felicidad de sus madres, padres y tías, quienes disfrutaron de la travesía de recorrer toda la tienda, para que sus niños y niñas eligieran la ropa y zapatos de su elección.

