Gustavo Leytón sufre un accidente de tránsito en carretera Nueva a León

El cantante nicaragüense Gustavo Leytón, conocido artísticamente como «El Rey del Chinamo», sufrió un accidente de tránsito esta tarde al momento que se dirigía a su vivienda ubicada en Residencial San Andrés, en el municipio de Ciudad Sandino.

Gustavo Leytón el Rey del Chinamo de Nicaragua

Leytón dijo a Tu Nueva Radio YA que iba a bordo de su carro deportivo Honda Civic negro y al llegar a la entrada de Satélites de Asososca, en el kilómetro 9 y medio de la carretera nueva a León, fue impactado por el furgón placa M 315-371.

“Gracias a Dios estoy bien hermanos, el del camión me pegó por detrás y me suspendió en el aire, no estoy lesionado, pero si asustado” expresó aun nervioso el cantante de la Cumbia del Mamarre.

Así quedo el automóvil en que viajaba Gustavo Leytón

Al lugar llegaron agentes de tránsito que investigan a fondo el accidente que causó daños materiales en el carro del “Rey del Chinamo”.

Video del accidente