Matrimonio emprededor embellecerá «Ya Mi Cumple» con mucho color y zona selfies para los mimados del hogar

Julio Hernández y Luisa Catellón, el dinámico dúo detrás de Casa de los Carritos Buggy y Decoraciones Peyton, se sumaron con entusiasmo a la celebración de los 100 cumpleañeros de Tu Nueva Radio Ya a realizarse este jueves 25 de septiembre con una propuesta llena de creatividad, instalarán dos zonas selfie temáticas: una de abejita chiquitita para las niñas y otra de Mario Bros para los varoncitos, prometiendo momentos inolvidables para todos los asistentes.

Este matrimonio emprendedor se hizo conocido tras participar en el programa de Pipo en TN8 desde entonces, han conquistado corazones con sus decoraciones únicas.

Luisa, madre de tres hijos, descubrió su talento decorativo en una fiesta familiar, y junto a Julio, decidieron convertir esa pasión en un negocio que hoy alegra a cientos de familias desde hace

Ambos agradecieron a Tu Nueva Radio Ya por brindarles la oportunidad de mostrar su trabajo en un evento tan especial.

La Casa de los Carritos Buggy y Decoraciones Peyton, están ubicados del Ministerio del Interior 4 cuadras al norte y media arriba y pueden encontrarlos en redes sociales como Casa de los Carritos Buggy y Decoraciones Peyton. Para contrataciones, comuníquese al 7820-2287.