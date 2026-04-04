Delafinca Specialty Coffee posiciona el café de Nicaragua en la Cumbre Mundial

La marca nicaragüense Delafinca Specialty Coffee ha logrado una hazaña histórica al posicionar a Nicaragua entre los mejores tostadores del mundo.

Este reconocimiento ocurrió durante los prestigiosos Global Coffee Awards 2026, celebrados en San Salvador en el marco del Producer & Roaster Forum, donde la calidad del grano nacional brilló con luz propia ante la comunidad internacional.

El hito más destacado de la jornada fue la obtención de la Medalla de Oro en la categoría Flat White, donde Delafinca se coronó como ganador absoluto.

Este triunfo es especialmente significativo, ya que la marca nicaragüense fue la única de toda Centroamérica en alcanzar este galardón, compitiendo contra más de 2,000 muestras provenientes de 125 países de todos los continentes.

En total, la representación nicaragüense cosechó ocho reconocimientos internacionales, que incluyen diversas medallas de oro y plata en distintas categorías.

Además, la marca fue oficialmente nombrada como el Mejor Tostador de Nicaragua, un título que ratifica su liderazgo y dominio técnico en el arte de la transformación del café de especialidad.

Este arrollador éxito en los Global Coffee Awards consolida al café nicaragüense como un referente de calidad mundial.

Los galardones premian una marca y exaltan el trabajo, la innovación y la búsqueda constante de la excelencia en toda la cadena de valor, demostrando que el esfuerzo realizado desde la finca hasta la taza rinde frutos en los escenarios más exigentes del planeta.