type here...
Buscar
34.7 C
Managua
viernes, septiembre 12, 2025
Económicas y Empresariales

«Farol Rojo» se posiciona como una nueva opción de comida asiática en Managua

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

La capital nicaragüense cuenta con una nueva propuesta gastronómica con la apertura de «Farol Rojo», un restaurante especializado en auténtica comida asiática.

Ubicado de los semáforos de la segunda entrada a Las Colinas, tres cuadras arriba a la derecha, el restaurante ofrece más de 20 platillos preparados por cocineros asiáticos.

La gerente general, Eliza Wu, explicó que ella y su esposo se inspiraron en Nicaragua para abrir el negocio, atraídos por la seguridad y el intercambio cultural del país.

En celebración del mes de su apertura y las Fiestas Patrias, el restaurante está ofreciendo un 20% de descuento en todos sus platillos durante el mes de septiembre.

Farol Rojo atiende todos los días de 11:30 a.m. a 9:00 p.m. Para reservaciones o eventos, los clientes pueden comunicarse al 7810-2868 o visitar sus redes sociales.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456