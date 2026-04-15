Tras ingentes esfuerzos, la tarde de ayer martes fue recuperado finalmente el cuerpo del piloto nicaragüense Rider Alberto Castillo quien falleció el 10 de abril en un accidente aéreo ocurrido en una zona montañosa de Guyana, América del Sur.

El capitán Castillo iba piloteando la avioneta Cessna 208 de la empresa Air Services Limited, matrícula 8R-YAC, cuando debido al mal tiempo sufrió el accidente en la zona selvática de la Región Ocho.

La extracción del cuerpo fue liderada por el capitán Kaya Dover de la Fuerzas Especiales de la Fuerza de Defensa de Guyana y confirmada por la Autoridad de Aviación Civil de Guyana.

Los restos del piloto fueron trasladados anoche a bordo de un avión ligero hacia la terminal del aeropuerto Eugene F. Correia «Ogle», en la costa Este de Demerara y ahora su familia espera que les sea entregado para su repatriación hacia Nicaragua.

El cuerpo del compatriota fue localizado el lunes 13 de abril en avanzado estado de descomposición y horas después familiares del capitán Castillo demandaron mayor diligencia para lograr la extracción.

“Según el estado y la posición de los restos en el momento del hallazgo, todo indica que la muerte se produjo instantáneamente en el momento del accidente”, indicó la Aviación Civil de Guyana.

El nicaragüense laboró cerca de ocho años para la empresa Air Service Limited, donde lo recuerdan como un gran empleado, amigo, miembro dedicado y valioso de su tripulación de vuelo.

Como parte del homenaje que organiza la comunidad aeronáutica nacional, Spotters Nicaragua compartió una iniciativa que busca apoyar a la familia doliente en los gastos de repatriación del capitán nicaragüense.

La iniciativa es de la capitana Andrea Castillo ante los complejos gastos y trámites que conlleva la repatriación del cuerpo.

Spotters Nicaragua hizo un llamado a la solidaridad del gremio aeronáutico, amigos, entusiastas de la aviación y público en general, para apoyar a su familia con los gastos imprevistos que enfrentan.

En la publicación confirman que el único canal oficial de recaudación es la cuenta bancaria a nombre de su esposa Rocío Valeria Alfaro Flores quien tiene el número de cuenta 130284135 en el Banco Lafise.

