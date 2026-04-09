Séptima Feria Nacional de la Vivienda será el 25 y 26 de abril

La compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, anunció que los días 25 y 26 de abril se estará realizando la Séptima Feria Nacional de la Vivienda en el Centro de Convenciones Olof Palme.

“Vamos a estar presentando todos los proyectos, incentivos y programas habitacionales que se están promoviendo para beneficio de las familias”, dijo la compañera Rosario.

«Más hogares para la Séptima Feria Nacional de Vivienda que vamos a tener a finales de este mes. Abril de paz y derechos. Abril de alegría. Abril de agradecimiento al Padre Celestial por la fuerza de espíritu que tenemos las y los nicaragüenses para consolidar la paz, la concordia, la armonía, la seguridad y el trabajo que nos lleva a vencer la pobreza”, destacó la compañera Rosario.

