Nicaragua confirma a Mark Vientos como figura principal para el Clásico Mundial de béisbol

El jugador de los Mets de Nueva York, Mark Vientos, finalmente se decidió para representar a Nicaragua en el Clásico Mundial de béisbol en marzo del próximo año.

Vientos, jugador nacido en Estados Unidos, pero de madre pinolera será la principal figura de nuestra selección en el torneo que reúne a las 20 mejores selecciones de todo el planeta.

«La verdad desde pequeño he crecido con gente latina, aún no voy a Nicaragua pero planeo hacerlo, siempre represento mis raíces y estoy orgullos de ser latino», dijo Vientos en una entrevista donde le preguntaron porque decidió jugar con Nicaragua.

En Grandes Ligas Mark Vientos tiene cuatro años jugando para los Mets, acumula en su carrera 239 puntos de promedio, con 71 cuadrangulares, 157 carreras impulsadas y 124 anotados.

Vientos también tenía la posibilidad de jugar con la selección de Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y finalmente escogió a Nicaragua donde es la principal figura.

Nicaragua pretende en el clásico mundial conseguir su primera victoria en el torneo.

Mark Vientos, Cheslor Cuthbert, Jonathan Loáisiga, posiblemente Erasmo Ramírez y Juan Carlos Ramirez serán los jugadores con experiencia en grandes ligas que estarán en la lista, además del joven rivesen Carlos Rodríguez que juega con los Cerveceros de Milwaukee.

También se debe agregar a lista peloteros con micha experiencia en Ligas Menores, como Ismael Munguía, Freddy Zamora, Oscar Rayo, Steven Cruz y otros jugadores.

Nicaragua jugará el Clásico Mundial de Béisbol por segunda vez. El viernes 6 de marzo, a las seis de la tarde, se medirá a República Dominicana; y el sábado siete de marzo, jugará con Países Bajos a las once de la mañana.

El domingo 8 de marzo a las seis de la tarde enfrentará a Israel y al día siguiente enfrentaremos a Venezuela.