Hombre casi muere por crisis asmática mientras disfrutaba del amor en motel de Carazo

Un hombre de apellido Ñurinda, de unos 50 años, estuvo a punto de sufrir una tragedia la tarde de ayer martes, tras presentar una severa crisis asmática mientras se encontraba en un motel ubicado en la carretera que conecta San Marcos con Jinotepe, en Carazo.

El incidente ocurrió en el interior de una de las habitaciones, donde el ciudadano se encontraba en compañía de una mujer disfrutando de las mieles del amor.

Ante la dificultad respiratoria del hombre y el temor de un desenlace fatal, su acompañante solicitó de inmediato los servicios de emergencia.

Al lugar se presentó una unidad de socorro para brindar los primeros auxilios. Los paramédicos lograron estabilizar al paciente, quien afortunadamente portaba su nebulizador y tratamiento personal, herramientas que fueron claves para controlar la crisis antes de que pasara a una situación más grave.

Una vez que el ciudadano se sintió fuera de peligro, rehusó ser trasladado a un centro hospitalario.

Tras ser dado de alta en el lugar por los rescatistas, el hombre decidió permanecer en el establecimiento con su pareja, bajo la recomendación de mantenerse en reposo para evitar una recaída, lo que no sabemos si cumplió a cabalidad, pues en cuanto salieron del cuarto los socorristas, cerró la puerta de un solo tirón.

