El Gobierno de Nicaragua envía condolencias al Presidente Xi Jinping tras la trágica riada en Xizang
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha expresado sus sinceras y sentidas condolencias y solidaridad al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y al pueblo de la Región Autónoma de Xizang, Tíbet, tras la catástrofe provocada por el desbordamiento de ríos e inundaciones repentinas.
A continuación, comunicado íntegro:
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.