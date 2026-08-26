El Gobierno de Nicaragua envía condolencias al Presidente Xi Jinping tras la trágica riada en Xizang

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha expresado sus sinceras y sentidas condolencias y solidaridad al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y al pueblo de la Región Autónoma de Xizang, Tíbet, tras la catástrofe provocada por el desbordamiento de ríos e inundaciones repentinas.

A continuación, comunicado íntegro: