Gobierno de Nicaragua entrega viviendas a 100 familias más en Urbanización Nuevas Victorias

Con la cooperación solidaria de la hermana República Popular China, el Gobierno de Nicaragua realizó este lunes, la entrega de 100 otras viviendas, correspondientes a la primera fase del Programa Nuevas Victorias.

Entrega de 100 nuevas viviendas gracias a China y Nicaragua

El acto fue presidido por el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción e Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y el embajador de la República Popular China, señor Qu Yuhui.

También presidieron el ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mojica; la compañera Gabriela Palacios, codirectora del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

De las 100 viviendas ubicadas en el bloque H, un 60 por ciento fueron entregadas a familias encabezadas por mujeres y un 40 por ciento por varones, reafirmando la restitución del derecho a una vivienda digna y el compromiso del gobierno con el progreso y el bienestar de los nicaragüenses.

La encargada de la ejecución del proyecto es la Corporación Estatal de Ingeniería de Construcción de China (CSCEC), y se espera que en marzo y abril sea entregado el bloque I, J y H de la primera fase, hasta completar las 920 viviendas.

El embajador de la República Popular China, señor Qu Yuhui, felicitó a las familias que recibieron su vivienda en una fecha muy especial, el último día del Año Chino.

“Yo quería felicitar a todas las familias que hoy van a recibir las viviendas y a mis queridos compatriotas de la empresa China CSCEC, que están ejecutando este proyecto de viviendas sociales, porque para nosotros es motivo de gran alegría, poder festejar juntos al día de hoy este evento, en esta fecha tan importante para el pueblo chino y eso refuerza aún más la amistad y hermandad entre China y Nicaragua, bajo el liderazgo de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, expresó.

El Señor Yuhui también reconoció el esfuerzo del Buen Gobierno para llevar bienestar a las familias nicaragüenses.

