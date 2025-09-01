Familias nicaragüenses encuentran su hogar ideal en la Sexta Feria Nacional de la Vivienda

La Sexta Feria Nacional de la Vivienda finalizó con extraordinarios resultados tras dos intensas jornadas realizadas el 30 y 31 de agosto en el Centro de Convenciones Olof Palme de la ciudad Managua.

Más de 9,600 visitantes y 400 reservas de vivienda marcan éxito rotundo de feria habitacional

Este importante evento inmobiliario atrajo a miles de familias que acudieron entusiasmadas para conocer directamente los diversos proyectos habitacionales y alternativas de financiamiento disponibles en el mercado nicaragüense.

La codirectora del Instituto Nicaragüense de la Vivienda (Invur), Gabriela Palacios, destacó el notable éxito del evento al reportar la colocación de más de 400 reservas de viviendas durante las dos jornadas.

«De manera preliminar hemos logrado recepcionar a más de 9,600 personas que han venido a visitar y recorrer la feria, todos los stands, no solo a nivel de poder aplicar a una vivienda, sino conocer todo el tema de los sistemas constructivos, materiales de construcción, hacer sus análisis a través de la banca comercial, para saber si las familias son sujetas de crédito, y efectivamente ha sido un espacio de oportunidad«, explicó Palacios.

La representante del Invur señaló la amplia gama de alternativas financieras disponibles para los interesados: «Hay créditos hipotecarios ofertados a través de la banca comercial, pero también nosotros desde nuestros fideicomisos de vivienda de interés social seguimos otorgando crédito y es por eso que de hecho se han logrado alrededor de 300 reservas en estos dos días de feria, tanto de viviendas de interés social como vivienda para diferentes segmentos de la población«, mencionó.

Palacios también destacó que «muchas personas han sido pre-calificadas en la banca comercial y prácticamente se han pre-calificado más de 400 personas, esos son prospectos futuros en el corto plazo para acceder a una vivienda y en esta feria hemos tenido la exposición de 32 proyectos habitacionales, dentro de ellos, nuestros proyectos Bismarck Martínez, pero también la finalización de las 920 viviendas de la primera fase que se construyó del programa Nuevas Victorias«, subrayó.

Oswaldo Huembes, representante de Urbanización Bethel, confirmó la colocación de 20 viviendas durante el evento. «Fue un éxito total, podemos decir que hemos tenido aceptación por parte de las familias nicaragüenses, es por esta razón que Urbanización Bethel está extendiendo sus condiciones de feria, extendiendo sus regalías del bono de 1,000 dólares, extendiendo también la regalía de grama frontal para que las familias nicaragüenses nos puedan visitar en esta primera semana de septiembre«.

«En esta feria logramos obtener en estos dos días alrededor de 20 reservas, porque traemos un nuevo segmento que es más exclusivo y definitivamente que esta feria cumple nuestras expectativas porque apenas el día viernes lanzamos nuestra casa modelo y tenemos una gran proyección y sabemos que visitarán la Urbanización para que vean estas casas y se expandan las reservas«, añadió.

Las urbanizaciones, empresas distribuidoras de materiales, empresas constructoras, bancos, instituciones y universidades presentes en el evento reportaron éxito en la colocación de viviendas de diferentes categorías, desde interés social hasta gama media, así como materiales para construcción y artículos para el embellecimiento del hogar como puertas, ventanas y techos.

Gabriela Ocón, representante de Cemex, fabricante del cemento Canal, destacó su participación: «Estamos apoyando la Feria Nacional de la Vivienda como Cemex, dando a conocer nuestro producto y trayendo nuestra oferta de impacto social ambiental. Siempre estamos presentes en estas ferias apoyando para la construcción nicaragüense«, aseguró.

Por su parte, Gabriela Blandón, gerente general de New Century, expresó: «Estamos muy satisfechos por la afluencia de gente en estos dos días. Les hemos explicado que tenemos alternativas para todas las familias nicaragüenses, donde nuestros más grandes proyectos residenciales son Ciudad Doral y Ciudad Campuzano, con la alternativa de 28,000 dólares hasta 40,000 dólares y todas nuestras casas aplican a los beneficios de Invur«.

Entre los proyectos más consultados por los visitantes destacaron las viviendas Nuevas Victorias, particularmente los apartamentos. Amina Trujillo, una de las asistentes, compartió su experiencia: «Hoy vine a saber más detalles para completar los documentos para ver si puedo optar a uno de los apartamentos Nuevas Victorias. Me dijeron que me hace falta la negativa de bienes y me explicaron que entre los requisitos está la prima de 1,000 dólares y espero completar todo porque es mi sueño, como todo joven, poder tener algo propio«.

Estos apartamentos del programa Nuevas Victorias ofrecen condiciones accesibles con una cuota mensual de 380 dólares, que incluye seguro de vivienda y vida, con un plazo de financiamiento de 20 años, representando una opción atractiva para muchos nicaragüenses que buscan concretar su sueño de tener vivienda propia.