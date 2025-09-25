En diciembre será entregado tramo cuatro de la pista Héroes de la Insurrección

En el mes de diciembre está previsto que sea entregado a las familias, el Tramo Cuatro de la Pista Héroes de la Insurrección, en Managua.

Así lo informó este jueves el compañero Fidel Moreno, secretario general de la comuna capitalina.

“Este tramo va de los semáforos del barrio Riguero a La Robelo tiene una longitud de 2.7 kilómetros, contará con 8 carriles, una vía para autobús de tránsito rápido y ciclovías” precisó Moreno.

Además se realizan las obras de revestimiento del cauce de la zona, cuyo avance es del 94 por ciento, para garantizar la evacuación de las aguas en época de lluvia.

70 MIL VEHÍCULOS – TRAMO UNO

En cuanto al Tramo Uno de la Pista que fue entregado a las familias el pasado 14 de septiembre, Moreno precisó que es utilizado hasta por 80 mil conductores por día.

El Tramo Uno va del 7 Sur hasta los semáforos de Julio Martínez, y una vez que la obra esté completada en su totalidad, se espera que transiten hasta 100 mil vehículos por ese punto.

La Pista Héroes de la Insurrección va del 7 Sur hasta La Robelo, tiene una distancia de más de 10 kilómetros, y es la mega obra de infraestructura vial más importante de Managua.