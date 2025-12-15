China y Nicaragua entregan 100 casas dignas a familias nicaragüenses

Un total de 100 familias nicaragüenses recibieron con lágrimas de emoción las llaves de sus nuevas viviendas, como parte de la segunda etapa del programa habitacional «Nuevas Victorias», impulsado por el Gobierno de Nicaragua en estrecha cooperación con la República Popular China.

El sueño cumplido: 100 familias nicaragüenses reciben las llaves de sus nuevas casas en plena Navidad

La entrega, realizada hoy en las afueras de la ciudad de Managua, marcó un antes y después en la vida de cientos de personas que durante años enfrentaron precariedad habitacional y que ahora, a pocos días de las festividades decembrinas, podrán celebrar bajo techo propio.

El proyecto Urbanización Nuevas Victorias no se limita a la construcción de casas; representa un modelo integral de desarrollo social que incluye calles pavimentadas, alumbrado público, áreas verdes y espacios recreativos para niños y jóvenes.

«En la víspera de las festividades decembrinas, con esta nueva entrega, todos los beneficiarios comenzarán una nueva historia en sus vidas. La entrega de 100 casas enmarca la cooperación y proyectos para el desarrollo del pueblo nicaragüense«, declaró el Embajador de la República Popular de China en Nicaragua, Qu Yuhui.

El acto contó con la presencia de altos funcionarios, incluidos Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional; el General en Retiro Óscar Mojica, Ministro de Transporte e Infraestructura; la Alcaldesa de Managua, Reyna Rueda Alvarado, y Gabriela Palacios Vidaurre, codirectora del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

El Ministro Mojica subrayó que con esta tercera entrega (considerando las dos fases anteriores) ya suman 515 viviendas otorgadas dentro del emblemático proyecto, y reafirmó el compromiso del gobierno sandinista: «Continuaremos trabajando en la formalización de entregas para más viviendas y cumplir con el compromiso de brindar a las familias nicaragüenses el derecho a vivir en paz con seguridad y dignidad«, manifestó.

Este hermoso proyecto avanza hacia la meta de construir más de 12 mil viviendas a nivel nacional.