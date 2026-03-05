Avanza saneamiento del Lago de Managua pronto será apto para nadar

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, informó que el proceso de recuperación del Lago de Managua se encuentra en una etapa avanzada, con la meta próxima de permitir actividades recreativas de contacto, como nadar y bañarse.

Lago Xolotlán

El presidente ejecutivo de la institución, Ervin Barreda, explicó que este es el primer gran paso de un plan progresivo que busca transformar el cuerpo de agua.

Actualmente, se ejecuta el Programa Rivera Sur para interceptar y tratar las aguas residuales de Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa, eliminando los principales focos de contaminación.

«La aspiración próxima es permitir actividades recreativas con contacto; el lago ya está en una fase avanzada de recuperación», destacó Barreda.

El plan contempla tres etapas: la apertura para bañistas, la consolidación de usos recreativos seguros y, finalmente, convertir el Xolotlán en una fuente de agua potable para la capital.

Para sostener estas operaciones, ENACAL pondrá en marcha este año tres plantas fotovoltaicas que generarán hasta el 85% de la energía de sus sistemas, optimizando los recursos para continuar con los más de 180 proyectos de saneamiento previstos para 2026.

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