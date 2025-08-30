Aperturan la sexta Feria Nacional de la Vivienda

En el Centro de Convenciones Olof Palme, comenzó la Sexta Feria Nacional de la Vivienda, con la participación de 84 expositores de programas y proyectos habitacionales, materiales y equipos de construcción, bienes y raíces, universidades, ministerios e instituciones del Estado.

La compañera Gabriela Palacios, codirectora del INVUR, dijo que como muestra del compromiso del Gobierno Sandinista, el 11 de septiembre se entregarán las primeras 168 casas del programa Nuevas Victorias, de las 920 ofertadas en la feria anterior.

“Inauguramos la Sexta Feria Nacional de la Vivienda, la que se convierte en el reflejo vivo de la Vivienda Digna, como derecho conquistado con voluntad política, con compromiso social y con visión siempre más allá, con el liderazgo firme, de nuestros Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario”, expresó Gabriela Palacios.

En la “Sexta Feria Nacional de la Vivienda”, que se desarrolla hoy sábado y mañana domingo, se ofrecen los proyectos urbanísticos: Flor de Pino, Villa Jerusalén y Caminos del Río, que corresponden al Programa Bismarck Martínez, Nuevas Victorias y otras opciones.

Esta feria se realiza de 9 de la mañana a 7 de la noche, para mayor oportunidad a las familias que sueñan con tener su propia radio.

En los gobiernos neoliberales, del 1990 al 2006, únicamente, construyeron 32 mil 500 casas, y el Gobierno Sandinista, del 2007 a la fecha, 148 mil viviendas a favor de las familias nicaragüenses.