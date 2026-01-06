Alcaldía de Managua inicia venta del Sticker de Rodamiento 2026 en distintos puntos de la capital

La Alcaldía de Managua (ALMA) anunció que a partir de este martes 06 de enero quedó oficialmente habilitada la venta del Sticker de Rodamiento 2026.

Las autoridades municipales instaron a los propietarios de vehículos a adquirir este tributo de forma temprana para circular bajo regla y evitar sanciones de tránsito.

Para facilitar el trámite a los contribuyentes, la comuna ha dispuesto diversos centros de atención en puntos estratégicos de la capital, entre estos las delegaciones de la comuna en los distritos 1, 2, 4, 5, 6 y 7.

También están de venta en los centros de atención ciudadana de Plaza Cuba, Estadio Soberanía, Avenida Bolívar y Mercado Roberto Huembes.

Igualmente se están vendiendo en las instalaciones de SERVIGOB, INETER y la Dirección de Tránsito Nacional.

El valor del sticker se mantiene diferenciado según la categoría del automotor, siendo los montos establecidos: las motocicletas 50 córdobas; equipo agrícola, 75; liviano particular, 100; taxi, 125; y vehículo liviano uso comercial, 125 córdobas.

El valor del sticker para el microbús comercial es de 150 córdobas; remolque, 250; bus comercial, 300; camión menor de 7 toneladas, 400; montacargas, 500; camión de hasta 12 toneladas, 600; cabezales, 600 córdobas; equipos de construcción, 800 y camiones mayores de 12 toneladas, mil córdobas.

Para pagar el sticker de rodamiento solo se debe de llevar copia de la tarjeta de circulación del vehículo, copia de cédula del dueño y en caso de no tener la circulación a nombre del nuevo dueño, presentar carta de venta.

La municipalidad recordó que el pago del rodamiento es un requisito indispensable para la libre circulación en las vías del país y un aporte fundamental para el mantenimiento de la red vial de la capital.

Se recomienda a la población acudir a los puntos mencionados para evitar aglomeraciones de última hora conforme avance el primer trimestre del año.