Nueve peleas profesionales animarán el Holiday Inn este 28 de agosto

El boxeo regresa al Holiday Inn Managua este viernes 28 de agosto a las 6:00 PM con una cartelera de 9 peleas profesionales avalada por Bufalo Promotions.

El evento, tendrá como combate estelar a 10 rounds en peso mosca 113 libras al capitalino Leyman Benavides 21-7-1frente a Camilo Mendoza 12-4-2.

La noche también incluye el duelo de 8 rounds entre Kevin Lara 32-8-1 de Chinandega y Juan Mendoza 10-2-1 de Matagalpa en 126 libras. Destaca además la presencia de 4 peleadores costarricenses, incluyendo a Dayana Ulloa que enfrentará a Jahoska Chamorro de EEUU en 122 libras.

En total serán 48 rounds de acción con boxeadores de Managua, Chinandega, Matagalpa, Granada, Tipitapa, Costa Rica y Estados Unidos.

El precio de las entradas en general el valor es de 330 y en ring say es de 530 córdobas por personas ya que son mesas para 5 persona.

Hay que destacar que el primer campanazo sera a la 7 pm y para los amantes del boxeo esta cartelera sera transmitida por Campeo es TV canal 37.