Nicaragua es sede del Campeonato Latinoamericano de Surf

La mejor playa para surfear en Nicaragua, Popoyo, Rivas, será la sede del Campeonato Latinoamericano Alas Global Tour Pro que reúne a competidores de todo el continente.



El evento se desarrollará entre el jueves 21 y el domingo 24 de agosto, y contará con la participación récord de 216 surfistas.



«Esta es una oportunidad para que nuestros atletas se den a conocer a nivel internacional, estamos contentos porque en las playas de Popoyo, hay más del 80 por ciento de reserva en los hoteles y los restaurantes registran buenas ventas, este deporte es más vinculado al turismo», dijo Antonio Armas, presidente de la Federación de Surf.



La máxima exponente de Nicaragua en este torneo será Candelaria Resano, quien viene de ganar medalla de plata en el mismo torneo que se realizó en Panamá.