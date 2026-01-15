El nicaragüense Juan Diego Holman firma por medio millón de dólares con Minessota

El prospecto del béisbol Nacional Juan Diego Holman recibió medio millón de dólares por firmar con la Organización de los Gemelos de Minessota, la tarde de este jueves en República Dominicana.

Holman, de 18 años, reunió todas las característica que busca la Organización para iniciar su camino en el béisbol Profesional y ahora buscará llegar a las grandes ligas.

Otro joven nicaragüense que firmó con una organización de Grandes Ligas, fue el rivense Miguel Molina, lo hizo con los Piratas de Pittsburgh y recibió un bono de 40 mil dólares.