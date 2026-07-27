Muere Gunther von Hagens, creador de Body Worlds, a los 81 años

El polémico anatomista alemán, conocido como el «Doctor Muerte«, revolucionó la conservación de cadáveres y llevó la anatomía a millones de personas en todo el mundo.

El médico y anatomista alemán Gunther von Hagens, famoso mundialmente por inventar la plastinación y crear la exhibición Body Worlds, falleció el pasado 24 de julio a los 81 años, según confirmaron su familia y el Instituto para la Plastinación.

Von Hagens, apodado como el «Doctor Muerte«, transformó la divulgación científica en 1977 al desarrollar un método que reemplaza los fluidos corporales por polímeros y resinas sintéticas. Esta técnica permite conservar tejidos humanos y animales de forma permanente, inodora y rígida.

Junto a su esposa y curadora, Angelina Whalley, Von Hagens diseñó las icónicas exposiciones Body Worlds, las cuales han superado los 58 millones de asistentes en todo el mundo, posicionándose entre las muestras itinerantes más concurridas de la historia.

Sus exposiciones se caracterizaron por presentar cadáveres reales en poses dinámicas y cotidianas, dejando expuestos músculos, órganos y sistemas biológicos.

Whalley destacó que el objetivo principal era que la gente «mirara bajo la piel» para promover una vida más consciente y saludable, mostrando por ejemplo la diferencia entre órganos sanos y enfermos.

Aunque la muestra generó fascinación masiva, también provocó intensas controversias morales y llamados a su prohibición en diversos países.

Donación de cuerpos y su última voluntad

La familia del científico enfatizó que todas las piezas expuestas en Body Worlds provienen de programas de donación voluntaria destinados a la educación anatómica e investigación.

Fiel a su filosofía, el propio Gunther von Hagens dejó estipulado que su cuerpo sea sometido al proceso de plastinación tras su muerte, una decisión que su familia confirmó que será respetada.