Influencer británico Igho «Tiny» Ubiribo falleció tras someterse a un aumento de pene

La muerte del empresario e influencer británico-nigeriano Igho «Tiny» Ubiribo, ocurrida el pasado 6 de marzo, volvió a generar atención pública luego de que una investigación forense realizada en Londres concluyera que una embolia pulmonar estuvo relacionada con un procedimiento cosmético para aumentar el tamaño de su pene realizado durante un viaje a Tailandia.

Igho Tiny Ubiribo

Ubiribo, de 43 años, se encontraba en Bangkok junto a su esposa, Danielle Simba Allen, cuando acudió a una clínica cuyo nombre no ha sido divulgado. Allí recibió aproximadamente 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína mediante inyecciones.

Después del procedimiento, Ubiribo y su esposa acudieron a una sesión de masajes.

Durante la actividad, el empresario comenzó a sentir dolor en el pecho y perdió el conocimiento en dos ocasiones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Sukhumvit, en Bangkok.

Inicialmente se encontraba consciente y podía responder preguntas del personal médico. Su esposa informó a los médicos sobre las inyecciones que había recibido poco antes.

Los especialistas determinaron que Ubiribo presentaba una embolia pulmonar y recomendaron realizarle una tomografía computarizada.

Sin embargo, perdió nuevamente el conocimiento antes de que pudiera practicarse el examen.

Intentaron reanimarlo durante más de 100 minutos

El influencer fue trasladado a cuidados intensivos, donde el personal médico intentó reanimarlo durante más de 100 minutos, sin conseguir salvarle la vida.

Ubiribo murió durante las primeras horas del 6 de marzo.

Meses después, el caso fue analizado en el Inner West London Coroners’ Court, donde la forense Jean Harkin examinó las circunstancias del fallecimiento.

Un examen post mortem realizado en Reino Unido encontró material celular en los pulmones compatible con el ácido hialurónico utilizado durante el procedimiento.

El hallazgo coincidió además con los resultados de la autopsia practicada previamente en Tailandia.

Con base en estas evidencias, la forense concluyó que Ubiribo falleció por una embolia pulmonar provocada por el procedimiento cosmético.

Durante la investigación también se informó que el empresario tenía antecedentes de prediabetes y gota y se había sometido previamente a una operación en las articulaciones. No se reportaron otras enfermedades relevantes.

Tenía 185 mil seguidores

Ubiribo, conocido también en redes sociales como Denisi o Ego, acumulaba alrededor de 185 mil seguidores en Instagram, donde compartía imágenes de viajes, propiedades y otros aspectos de su estilo de vida.

El empresario se había casado en 2022 con Danielle Simba Allen, diseñadora de moda y socialité anglo-zimbabuense.

Su funeral se realizó en Londres en mayo y llamó la atención por el lujoso ataúd dorado utilizado durante las exequias, cuyo valor fue reportado en distintas publicaciones en cientos de miles de dólares.

El caso ha vuelto a colocar bajo atención los riesgos asociados con determinados procedimientos cosméticos inyectables, luego de que la investigación forense estableciera una relación directa entre las sustancias empleadas y la embolia que causó su muerte.