Multan a turista en Svalbard por despertar a un oso polar con sirena

El hecho ocurrió en un fiordo del archipiélago de Svalbard, donde las autoridades concluyeron que la perturbación fue intencional y perjudicial para una especie protegida por la legislación ambiental local

En el archipiélago de Svalbard, reconocido por sus rigurosas regulaciones de resguardo para la vida silvestre ártica, se impuso una sanción oficial tras el uso de una sirena marítima para interrumpir el sueño de un oso polar. El incidente, reportado por CNN, tuvo lugar a inicios de agosto cuando una bocina de niebla fue accionada desde una embarcación, justo delante de un oso polar que descansaba en tierra. Las autoridades determinaron que el comportamiento fue deliberado y que el animal fue perturbado sin motivo justificado..

De acuerdo con CNN, el gobernador de Svalbard resolvió imponer al responsable una multa de 50.000 coronas noruegas, equivalentes a unos 5.300 dólares, tras la evaluación oficial del caso. La decisión se conoció el pasado 14 de agosto y se basó en que la acción resultó perjudicial para una especie protegida por la legislación ambiental local. El individuo aceptó pagar la sanción, según detalló el mismo reporte.