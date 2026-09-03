Profesora de educación física es enjuiciada por hacer el delicioso con estudiante en Inglaterra

La profesora de educación física Bronwen James, de 30 años, se enfrenta a un proceso penal en Southampton, Reino Unido, tras ser acusada de cuatro cargos de actividad sexual con un estudiante de 16 años.

Bronwen James

De acuerdo con las pruebas presentadas, el contacto comenzó a través de la aplicación Snapchat, donde ambos intercambiaban mensajes de tono informal y coqueto.

La Fiscalía detalló que los encuentros físicos se iniciaron cuando James recogió al estudiante en su auto para visitar la playa de Weston Shore, donde se besaron por primera vez.

Posteriormente, acudieron al domicilio de la profesora, lugar en el que mantuvieron relaciones sin protección en cuatro ocasiones.

Asimismo, el fiscal añadió que la comunicación era diaria y que la imputada llegó a expresarle al joven que lo amaba, sugiriendo la idea de mudarse juntos y registrándolo en su celular bajo el alias de ‘Número 8’, en alusión al historial de parejas que tenía ella.

