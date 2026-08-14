Mujer rompe récord en un país latinoamericano al dar a luz a su primer hijo a los 62 años

Apeló a un tratamiento de fertilidad para poder concebir.

Mabel Sarmiento, una mujer residenciada en la localidad argentina de San Nicolás, se convirtió en madre a los 62 años, tras recibir un tratamiento de fertilidad y haber vivido su embarazo sin complicaciones pese a su avanzada gestacional, reportan medios locales. Según se refiere, se trata de la mujer de mayor edad en parir en ese país suramericano.

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El bebé, que recibió el nombre de David, nació por medio de una cesárea realizada el pasado 12 de agosto. «Todo fue muy lindo. Tengo 62 años. Es mi primer hijo. Fue mediante fecundación ‘in vitro’. Fue un embarazo perfecto. Nació por cesárea. Es precioso», contó la mujer a la prensa.

David fue trasladado temporalmente al área de Maternidad mientras ella se recuperaba de la intervención quirúrgica, pero aspiraba a que su reunión se concretara en breve: «Todavía no lo pude ver bien, pero más tarde lo tendré conmigo», manifestó.