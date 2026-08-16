Se enamoraron y luego surgió una gigantesca duda: ¿podían ser hermanos?

Arthur y Audrey Kermalvezen se enamoraron después de conocerse entre un grupo de activistas que nacieron gracias a la donación de esperma en Francia, pero antes de iniciar una vida juntos enfrentaron una pregunta difícil: ¿podían tener el mismo padre biológico?

Arthur y Audrey Kermalvezen

La preocupación era más que justificada. Ambos nacieron cuando en París solo funcionaban dos bancos de esperma y algunos donantes realizaron múltiples aportes, por lo que existía la posibilidad de que fueran medio hermanos.

Ella llevaba años viviendo con esa inquietud. Al desconocer quién era su donante, llegó a imaginar que cualquier hombre que encontraba podía ser su padre biológico.

Nacida en 1979, conocía además las dificultades legales para obtener respuestas. Estudió Derecho y se especializó en bioética, por lo que sabía que la legislación francesa protegía fuertemente el anonimato de los donantes.

Una prueba difícil

En Francia, las pruebas genéticas personales están sometidas a fuertes restricciones y deben ser ordenadas dentro de determinados ámbitos médicos, científicos o judiciales.

Ante la falta de respuestas oficiales, Arthur y Audrey localizaron a un médico en el sur de Francia que les realizó una prueba genética por 1,028 dólares en efectivo.

El resultado indicó que no estaban emparentados.

Sin embargo, la pareja no quedó completamente tranquila porque dudaba de la fiabilidad del procedimiento.

Audrey decidió entonces buscar una respuesta dentro del sistema legal y, a partir de 2010, inició diferentes acciones para intentar obtener información relacionada con sus donantes.

Quería saber, entre otras cosas, si su padre biológico seguía vivo, cuántas veces había donado y si Arthur podía ser uno de sus medio hermanos.

Sus intentos judiciales no prosperaron y en 2015 el máximo tribunal administrativo francés rechazó su último recurso.

Poco antes del nacimiento de su primer hijo, un médico logró determinar que los respectivos donantes de Arthur y Audrey habían nacido en años distintos, descartando que se tratara de la misma persona.

Aun así, Arthur continuaba preocupado por la posibilidad de que existiera algún otro parentesco.

Finalmente, ambos recurrieron a una prueba de ADN casera, que confirmó que no eran familiares.

El ADN reveló una historia mucho más grande

Pareja francesa luchó por conocer sus orígenes tras ser concebida por donantes

La prueba no solo resolvió la duda de la pareja.

En Navidad de 2017, Arthur logró finalmente contactar al hombre que había donado el esperma utilizado para su concepción, después de pasar alrededor de 30 años preguntándose quién podía ser su padre biológico.

Para Audrey, los resultados trajeron una sorpresa todavía mayor.

Entre sus coincidencias genéticas apareció Sophie, una mujer a quien ella misma había representado anteriormente en tribunales en procesos relacionados con el derecho de las personas concebidas mediante donación a conocer sus orígenes.

La prueba reveló que Sophie era su hermana biológica.

Audrey y Arthur se habían sometido al análisis junto con otros ocho activistas concebidos mediante donación de esperma.

De las 10 personas examinadas, 4 compartían el mismo donante: Audrey, su hermano Peter, Sophie y el hermano de esta, David.

El hallazgo confirmó que el temor inicial de Audrey y Arthur sobre la posibilidad de encontrarse con familiares biológicos sin saberlo no era simplemente hipotético.

Audrey consiguió conocer quién fue su padre biológico

Pareja concebida por donación de esperma temió ser familia

Años después, otra coincidencia genética relacionada con un ciudadano estadounidense permitió a Audrey identificar finalmente a su donante.

Se llamaba Philippe, aunque para entonces ya había fallecido.

La familia del hombre recibió a Audrey y le permitió conocer aspectos de una historia que durante décadas permaneció fuera de su alcance.

Pudo acceder a información médica familiar, fotografías y videos antiguos en los que observó cómo se movía Philippe y escuchó su voz.

Su propia madre escribió a la familia del donante para agradecer el aporte que permitió el nacimiento de Audrey.

La experiencia de la pareja terminó convirtiéndose también en parte de una batalla más amplia.

La campaña legal impulsada por Audrey y el libro escrito por Arthur contribuyeron al debate que derivó en cambios sobre el acceso a los orígenes biológicos en Francia.

Las personas concebidas después de abril de 2025 podrán acceder, cuando alcancen la mayoría de edad, a información que permita identificar a sus donantes.

Las pruebas de ADN caseras, sin embargo, continúan prohibidas en Francia.

Para Audrey, conocer finalmente su propia historia no terminó esa discusión. Su objetivo continúa siendo que otras personas concebidas mediante donación puedan acceder a información sobre sus orígenes sin tener que atravesar el mismo camino.

Historia basada en un episodio del programa The Gift, de BBC Radio 4.