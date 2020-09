En las redes sociales se ha viralizado el ataque sexual que sufrió una mujer, cuando caminaba en la vía pública con un coche, en Cartago, Costa Rica.

Al momento del acto el hombre viajaba en una bicicleta y tal como puede verse en el video se acertó a la mujer por la espalda y le tocó las partes íntimas.

-Publicidad-

El Ministerio de Seguridad de Costa Rica investiga el caso, aunque todavía la jovencita abusada no ha presentado formal denuncia.

Atrevido “le mete la mano” a joven madre y queda grabado en video #CostaRica >> https://t.co/NAZ5KHX46E pic.twitter.com/0JCnw1zkkJ — La Nueva Radio YA (@nuevaya) September 16, 2020

«Venía caminando y empujando el coche con mi hijo de seis meses y mi hija de 11 años venía en bicicleta. Cuando me di la vuelta para meter el coche en la acera de mi casa un infeliz, porque no sé cómo llamarlo, me susurra al oído ‘¡qué rico!’ y me mete la mano debajo del vestido.

“Me volví y lo enfrenté, le dije: ‘qué le pasa imbécil’ y lo que hizo fue sacar un arma que andaba, me asusté mucho y empecé a gritar, mi esposo salió y lo persiguió, pero no logramos encontrarlo”.

Karla Vanessa Garro Quirós describió así lo que vivió este miércoles por la mañana frente a su casa, en San Francisco de Cartago, cuando un sujeto que viajaba en bicicleta la abusó sexualmente.