Condenan a prisión perpetua a Walter Martínez por femicidio

El sujeto Walter Ramón Martínez Trujillo, de 34 años, fue condenado a prisión perpetua revisable tras ser hallado culpable del femicidio de su pareja, María Celeste Meza Valle, de 30 años, ocurrido dentro de un auto hotel ubicado en el departamento de Masaya.

María Celeste Meza Valle y su ex pareja Walter Ramón Martínez Trujillo

La sentencia fue dictada ayer lunes por la jueza Jenny García Velásquez, del Juzgado de Distrito Penal de Violencia de Masaya.

Los hechos se registraron la noche del pasado 9 de junio en el auto hotel Momentos Diferentes, situado en el kilómetro 43.3 de la carretera Masaya-Tipitapa, apenas tres días después de que el sujeto retornó de Estados Unidos.

Según el proceso judicial, la pareja —que deja en la orfandad a un hijo de 10 años— llegó al establecimiento a bordo de un taxi; dos horas más tarde, el sujeto atacó a Meza Valle en el baño de la habitación número 6, propinándole múltiples estocadas con dos cuchillos.

Alertados por los gritos de auxilio, el administrador del local Yasir Eduardo Sánchez Castillo, de 29 años, y el huésped, Pedro Miguel Santeliz, de 63, ingresaron a la fuerza a la habitación y descubrieron a la víctima ensangrentada y sin vida en el suelo del baño, mientras Martínez Trujillo se estaba vistiendo.

Aunque el agresor derribó el portón del lugar con el taxi que conducía para huir tras alegar una supuesta infidelidad por parte de ella, fue capturado por las autoridades policiales horas después para responder por el crimen.

