Dos lesionados en colisión provocada por conductor ebrio al impactar una ambulancia en Managua

Los técnicos de emergencia de Cruz Blanca, Jason García y Bárbaro Rodríguez, resultaron con golpes al ser colisionada la ambulancia en que viajaban por el carro Hyundai placa M 219-552, conducido por Ricardo Antonio Castillo Reyes de 49 años, quien andaba en supuesto estado de ebriedad.

El accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, en Bello Amanecer, Ciudad Sandino, Managua.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del accidente de tránsito se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.