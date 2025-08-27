type here...
Buscar
27.1 C
Managua
miércoles, agosto 27, 2025
Sucesos

Dos lesionados en colisión provocada por conductor ebrio al impactar una ambulancia en Managua

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los técnicos de emergencia de Cruz Blanca, Jason García y Bárbaro Rodríguez, resultaron con golpes al ser colisionada la ambulancia en que viajaban por el carro Hyundai placa M 219-552, conducido por Ricardo Antonio Castillo Reyes de 49 años, quien andaba en supuesto estado de ebriedad.

El accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, en Bello Amanecer, Ciudad Sandino, Managua.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del accidente de tránsito se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456