Detienen a 10 por robos, violación y droga en Masaya

Como resultado de los planes de protección ciudadana, entre el martes 1 y el lunes 7 de septiembre, la Policía Nacional detuvo a diez personas vinculadas a delitos de peligrosidad en el departamento de Masaya.

Las fuerzas del orden capturaron a seis sujetos por delitos de robo con fuerza en los municipios de Masaya, Nindirí, Catarina y Tisma.

De igual forma, en Masaya y Masatepe se puso a la orden de la justicia a dos personas señaladas por el delito de violación, mientras que en Nindirí y Catarina las autoridades interceptaron a dos abastecedores de droga.

Durante los procedimientos enfocados en combatir el tráfico interno y expendio de estupefacientes, los efectivos policiales incautaron dos libras de marihuana, 35 gramos de crack y dinero en efectivo derivado de las ventas ilícitas.

Tanto los diez detenidos como las evidencias ocupadas fueron remitidos formalmente a las autoridades competentes para dar inicio al debido proceso judicial.

