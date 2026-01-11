El Mundo Después de Caracas

El asalto criminal a la residencia presidencial para secuestrar al presidente Maduro y a su esposa Cilia se puede leer junto al que, unos días antes, fue el intento de bombardeo de la residencia de Putin con 91 drones, todos derribados por la defensa antiaérea rusa. Atacar a jefes de Estado, expresamente prohibido por el derecho internacional, parece ser el modus operandi elegido por Estados Unidos en 2026. Tanto la intención terrorista como la propagandística son claras, pero apuntan a un cambio en la política exterior estadounidense: la voluntad de trascender todos los límites y usar la fuerza como instrumento viable en las relaciones internacionales, incluso en el contexto de una guerra no declarada.

Trump afirma haber advertido a Xi y Putin: «No los quiero en América», ya que amenazarían intereses vitales de Estados Unidos. Pero estos abarcan todo el mundo, y de hecho, a los europeos se les explica lo mismo con respecto a Groenlandia, porque limita con el continente americano «y estamos presenciando la circulación de fuerzas militares rusas y chinas». Por supuesto, el agudo síndrome cesáreo implantado en el ego hipertrófico de Trump y sus expresiones vulgares, ignorantes, política y diplomáticamente inconexas, aumentan el volumen de sus palabras y, por ende, la molestia que causan.

Sin embargo, sería un error considerar las nuevas provocaciones estadounidenses dirigidas únicamente a fines propagandísticos, ya que provocan un cambio de escenario cuando se traducen en iniciativas militares. Estados Unidos ha decidido usar la fuerza militar para contener su declive estratégico. Es decir, ha decidido desafiar el crecimiento imperioso de China y la fuerza militar e influencia política de Rusia al ámbito del conflicto abierto. Lo hacen no tanto para atemorizar a Moscú o Pekín (a quienes querían enviar una señal de superioridad tecnológica y militar), sino para enviar un mensaje claro a las economías emergentes del Sur global y, en general, a ese grupo de países y organizaciones que, a nivel mundial, han transitado hacia la dimensión multipolar de la gobernanza global. El mensaje que llega de la Casa Blanca es este: somos capaces de atacarlos, y ni los rusos ni los chinos son capaces de protegerlos. Por lo tanto si creen que su desarrollo puede avanzar liberándose de nuestro control, sepan que obstaculizar nuestro dominio solo puede conducir a una situación mucho peor que la actual.

La respuesta de Europa a las amenazas sobre Groenlandia, como era de esperar, fue un maullido. Sin embargo, la de China y Rusia fue diferente. Los dos gigantes euroasiáticos condenaron duramente el bombardeo de Caracas y el secuestro de su presidente legítimo, pero su respuesta fue diferente porque reflejaba las diferentes situaciones en términos de posicionamiento geoestratégico. Ambos están particularmente centrados en la defensa de su espacio geopolítico, que, desde Ucrania hasta Taiwán, debe encontrar una solución. Aunque Trump aparentemente valora la confianza de Xi y Putin, con quienes planea jugar con dados trucados, ambos han decidido responder al panorama cambiante.

Respuestas de Moscú y Pekín

Indudablemente el mundo se ha preguntado porque los referentes mayores de Caracas, Pekin y Moscù, no intervinieron en defensa de Caracas. Conoceremos lo ocurrido en la noche del 3 de Enero, aunque algo ya se sabe. Pero la pregunta es: realmente non han dado respuestas a la arrogancia imperial?

Rusia lanzó un misil Orenshnik en respuesta a los ataques con drones contra la residencia de Putin. ¿El objetivo? Dejar claro que si Londres, Bruselas o la propia CIA descarrilaban el posible plan de paz para Ucrania, Moscú podía proceder con confianza a la guerra. Pero si las conversaciones fracasaban, se reservaba el derecho de convertir la guerra de impacto en una guerra de aniquilación, ya que no tenía intención de permitir que la Operación Militar Especial se prolongara mucho más. El mensaje a Trump es claro: impones tu mando si es que lo tienes. A Londres y Bruselas es este: si quieren la paz, conocen las condiciones; si prefieren la guerra, conocerán las consecuencias.

Desde Pekín, considerado por muchos el verdadero objetivo del ataque estadounidense contra Venezuela, la respuesta fue aún más contundente: el yuan digital había entrado en el mercado global. El Banco Central Chino ahora dispondría del yuan digital como instrumento de depósito bancario con rentabilidad y cobertura de seguro. El objetivo es aumentar el atractivo internacional de la moneda china, y para las empresas y países que comercian con China, significa poder liquidar operaciones y mantener liquidez mediante un instrumento eficaz y directo que elude la estructura financiera tradicional y hace que los dólares y el SWIFT sean irrelevantes. Con esta medida, Pekín crea un canal de pago alternativo exento de sanciones de cualquier tipo y que reducirá significativamente la demanda de dólares, debilitando así decisivamente el valor de la moneda estadounidense.

El paradigma financiero de China es nuevo: Estados Unidos invierte en monedas digitales privadas, siempre sujetas a riesgo, mientras que China invierte en una moneda estatal integrada en su sistema bancario. La diferencia de solidez entre ambos productos es evidente, y es fácil imaginar cómo la moneda china se consolidará rápidamente como la moneda de referencia, al menos para los 27 países sometidos a embargos o sanciones unilaterales occidentales, que representan al 73% de la población mundial. Este es el surgimiento de una nueva estructura financiera global que representará las nuevas configuraciones geofinancieras y sus estructuras de poder, las cuales formarán el telón de fondo del nuevo orden multipolar.

La operación china, sumada a las medidas restrictivas contra las exportaciones de tierras raras y tecnología a Estados Unidos, demuestra cómo la aventura criminal en Venezuela ha acelerado el avance de la esfera multipolar. El clima de incertidumbre internacional creado se ve acentuado aún más por el abandono por parte de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que constituían el paraguas legal (aunque solo en apariencia) en el que Washington se encontraba integrado. La afirmación de Trump de que las organizaciones internacionales fueron diseñadas para perjudicar a Estados Unidos, además de ignorar que las organizaciones de las que se retiraron se crearon después de 1945 con el consentimiento de Estados Unidos, demuestra que Estados Unidos no conoce otra ley que la de la fuerza, que no hay legalidad ni conveniencia política, sino solo el valor del saqueo potencial que determina su evaluación de qué hacer.

Obviamente, el mundo civilizado no se quedará de brazos cruzados; nadie quiere un mundo donde la ley del más fuerte sea la única regla en las relaciones internacionales. Entonces, ¿qué hacer? Se podrían tomar medidas desde romper las relaciones diplomáticas y comerciales hasta expulsar sus bases militares de Occidente, entre otras. Existen instrumentos políticos y, sobre todo, económicos que doblegarían a Estados Unidos. Pero antes de llegar a un conflicto armado – directo o indirecto – que ocurrirá tarde o temprano si continúa la política estadounidense de contención hacia el resto del mundo, el bloque BRICS (miembros, aspirantes a miembros y asociados) debería impulsar un proceso de unidad operativa, si no política, que constituiría un bloque verdaderamente alternativo. Como en la segunda mitad del siglo pasado, solo una fuerza capaz de doblegarse logrará que Estados Unidos avance con humildad y cautela.

Poner en peligro el poder excesivo del dólar y, por ende, su influencia perjudicial en los mercados y el uso de su plataforma de comunicación electrónica SWIFT, aunque estratégico, ya no es suficiente. Obviamente tanto Rusia como China deben proceder con una protección mayor a sus socios que aceptando de cooperar con ellas se encuentran bajo la mira del imperio que, al no poder golpear los grandes se la hecha con los chiquitos. El riesgo es que el proceso de alejamiento de Occidente se vaya complicando por el miedo de muchos países de quedar desamparados frente a una posible embestida imperial.

Pero, en el mismo tiempo, todos los países que deseen diseñar una arquitectura de paz y respeto a la ley como requisito previo para oponerse a la destrucción total, deben realizar un esfuerzo conjunto que, dejando de lado las diferencias nacionales, aproveche la brecha que se ha creado entre un Occidente desesperado que se ha embarcado en un camino criminal para escapar del túnel en el que se encuentra, y el resto del mundo comprometido con una visión de crecimiento y expansión de la democracia internacional.

Se necesita un salto estratégico hacia un bloque fuerte económica, comercial, política y militarmente. Solo el nivel de disuasión que el mundo multipolar pueda desplegar tranquilizará a sus aliados y preocupará a sus enemigos. Si el Sur global y el nuevo Este no desean ser aplastados militarmente por un imperio en decadencia que se basa en el terrorismo para la supervivencia de su dominio unipolar, deben actuar. Si queremos la libertad para desarrollar la economía y restaurar un equilibrio decente en la gobernanza mundial, tendremos que lograrlo por las buenas o por las malas. Este es el mensaje de Trump al mundo, y cualquier cosa puede suceder meno que no se responda.