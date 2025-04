Cómo enviar dinero entre personas en EE. UU. sin usar efectivo ni pasar por el banco ¡Te lo contamos todo!

Enviar dinero por medios digitales es una práctica cada vez más común y no es necesario tener una banca electrónica; han surgido múltiples alternativas donde ya no necesitas tener efectivo en la cartera ni hacer filas en el banco para cumplir con la tarea.

Sabemos que, entre la comunidad latina que ha migrado a Estados Unidos, compartir gastos es frecuente, pagar insumos, alquiler o incluso enviar remesas a sus países de origen. Y para familiares y amigos, enviar dinero entre personas dentro de Estados Unidos es tan sencillo como sacar el celular y hacer unos cuantos toques en la pantalla.

Dile adiós a los billetes y no te compliques con cuentas tradicionales, ahora puedes enviar dinero sin esperar días para que el dinero se refleje.

Aunque todavía existen personas que se sienten más cómodas llevando consigo dinero en físico, la realidad es que el dinero en esta modalidad a veces complica más de lo que resuelve, pues en ocasiones, solemos no tener cambio, sí hemos dividido la cuenta no recordamos quién ha pagado y quién no, y es la opción menos práctica en momentos de urgencia que necesitamos enviar cierto monto.

Además, los migrantes latinos no llegan a Estados Unidos teniendo acceso directo a servicios bancarios tradicionales es por eso que recomendamos tener opciones digitales que abrirán la puerta a más personas para enviar, recibir y manejar su dinero con los mismos o más beneficios que los que otorgan los bancos tradicionales.

En pleno siglo XXI, hay herramientas muy eficaces que permiten hacer transferencias entre personas de manera directa, sin necesidad de efectivo, cheques o cuentas bancarias y se pueden usar desde el celular, con apps intuitivas y muchas veces, sin comisiones si se usan de manera regular. Una de las ventajas más evidentes de este tipo de plataformas es que puedes enviar dinero al instante, ver confirmaciones en tiempo real y mantener un control de tus movimientos sin cargar con recibos o papeles.

Sabemos que una situación común que parece complicar las cosas, es cuando tú tienes una app para transferir, pero la otra persona no. En esos casos, hay soluciones que permiten enviar o solicitar dinero incluso si la otra persona no tiene cuenta en la misma app. Un claro ejemplo es Bambu Pay, una opción parecida a Zelle, disponible dentro de la app MyBambu, una banca digital que fue pensada para hacer uso de servicios tradicionales de un banco, con soluciones a las necesidades financieras de los residentes de Estados Unidos.

Esta aplicación permite hacer envíos de dinero entre personas aunque el destinatario no esté registrado ni tenga la app instalada. Sólo necesita abrir un enlace que recibe por mensaje de texto o correo electrónico, ingresar sus datos y vincular su tarjeta Visa o Mastercard para recibir el dinero de manera directa.

Esta función de MyBambu es muy intuitiva, tiene avisos claros y puedes descargar la app tanto en la Play Store como en App Store con opción en español, y sin necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional.

Para quienes viven en EE. UU. y quieren una forma sencilla de mover su dinero sin complicarse, puede ser una buena alternativa.



Adicionalmente, si quieres experimentar la app completa, tendrás la opción de tener una cuenta bancaria, enviar dinero internacionalmente, adquirir planes de salud, seguros móviles y hasta ganar dinero con sus promociones semanales.

Aunque estas plataformas son muy prácticas, es importante seguir algunos consejos que debes tener en cuenta previo a cualquier transferencia de dinero por aplicación:

Antes de hacer un envío revisa y corrobora los datos del destinatario.

Una vez hecha tu transferencia, guarda una captura de pantalla o confirma que se recibió el dinero para evitar malos entendidos.

Si haces transferencias con frecuencia, te recomendamos buscar una app que te permita llevar control de tu historial para poder tener tus datos siempre a la mano.

Investiga bien si hay comisiones por transferencias instantáneas o si hay límites mensuales de transferencia.

Enviar dinero entre personas en Estados Unidos ya no requiere efectivo, cheques ni procesos complicados. Hoy, cualquier persona con un celular puede hacer transferencias seguras, rápidas y sin tener que depender del banco.

Y si alguna vez te dijeron que era difícil enviar dinero sin una cuenta bancaria, ahora ya sabes que sí hay opciones diseñadas para facilitarte la vida. Lo importante es elegir la herramienta que mejor se ajuste a ti y usarla con responsabilidad.