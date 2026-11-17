Un adolescente de apellido Lumbí, de 15 años, fue sentenciado a seis años de cárcel tras confesar ante un juez haber asesinado a múltiples machetazos a José Alfredo Linarte Amador, de 28 años, en Siuna, Caribe Norte.

El crimen ocurrió la noche del 3 de octubre en la comunidad Pueblo Nuevo, a unos 60 kilómetros al sureste del casco urbano de Siuna, luego de que la víctima y su familiar Ismael Antonio Suárez Linarte se retiraron del bar “El Último Trago”.

Ambos habían compartido mesa con el adolescente de apellido Lumbí y el sujeto Eyner Esmir Cruz Chavarría, de 22 años.

Eyner Esmir Cruz Chavarría

De acuerdo con la acusación, tras salir del bar a las diez de la noche, los agresores alcanzaron en un macho y un caballo a José Alfredo y su pariente Ismael Suárez.

Tras sostener una discusión para exigirles que compraran más licor, Cruz Chavarría sujetó del cuello a Linarte Amador y le ordenó al menor que lo acuchillara.

Luego de privarlo de la vida, los implicados amenazaron de muerte al acompañante de la víctima para evitar ser delatados y despojaron al fallecido de un celular y una cartera con tres mil córdobas.

Mientras el adolescente ya recibió su condena tras admitir los hechos, el adulto señalado como coautor del delito, Eyner Esmir Cruz Chavarría, enfrentará juicio oral y público el próximo 22 de noviembre.

La condena de seis años de cárcel impuesta al asesino confese, es la pena máxima establecida por el Código de la Niñez y la Adolescencia para los menores de edad.

