El ciudadano Junior Alexander Mairena Rocha, de 31 años, falleció tras ser atacado a balazos en su casa de habitación, ubicada en el sector de Las Joyas, comarca Intelí, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, la mañana de este martes.

De acuerdo con relatos de pobladores de la zona, un sujeto hasta ahora de identidad desconocida llegó a bordo de una motocicleta hasta la vivienda de la víctima y le realizó múltiples disparos con un arma de fuego, provocándole la muerte de manera instantánea para luego darse a la fuga.

Miembros de Bomberos Unidos se desplazaron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria; sin embargo, al evaluar al ciudadano confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional en Nueva Segovia se presentaron en la escena del crimen para realizar las investigaciones correspondientes, esclarecer el móvil del hecho y dar con el paradero del autor del delito.

