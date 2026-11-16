El Ministerio Público solicitó una pena de 12 años y 6 meses de prisión contra Trevor Shodean Myers Hodgson, de 25 años, tras ser declarado culpable del delito de homicidio en perjuicio del ciudadano Javier Iván Martínez Rizo, de 62 años, a quien lanzó de un bus en movimiento en Managua.

La víctima Javier Iván Martínez Rizo fue lanzado desde un autobús

De acuerdo con la acusación fiscal y la confesión del propio procesado, el hecho ocurrió la tarde del pasado 12 de julio cerca del centro de salud del barrio Villa Libertad, cuando ambos discutieron por un espacio dentro de una unidad de transporte colectivo de la ruta 168 y Myers Hodgson empujó a la víctima desde las gradas del autobús.

A consecuencia del violento empujón, don Javier Iván cayó de cabeza contra el pavimento, sufriendo lesiones de gravedad que lamentablemente le provocaron la muerte tres días después en un centro asistencial.

Tras el fallo de culpabilidad dictado por la jueza Alía Dominga Ampié, titular del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua, el Ministerio Público sustentó la petición de 12 años y 6 meses de cárcel, quedando pendiente la lectura de sentencia definitiva por parte de la autoridad judicial.

