El ciudadano Sergio Antonio Rugama Rivas, de 37 años, perdió la vida de manera inmediata al ser atacado con un cuchillo en una calle de la comarca Las Quebradas, en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por Santos Rugama Castellón, de 59 años, el hecho se originó mientras la víctima ingería licor en el bar conocido como El Palenque.

En ese lugar, Sergio Rugama sostuvo una discusión con Juan Blas Centeno, de 35 años, a causa de unas fotografías que les había tomado junto a otras personas utilizando el trofeo de un campeonato de béisbol.

Posteriormente, cuando el ahora occiso se retiró del establecimiento y transitaba por la vía pública, fue perseguido por Centeno y otros sujetos, quienes lo agredieron con un arma blanca, provocándole heridas mortales.

Agentes de la Policía Nacional en Jinotega se presentaron en la escena para realizar las investigaciones correspondientes y mantienen un despliegue operativo en la zona para capturar al homicida y remitirlo ante las autoridades competentes.

