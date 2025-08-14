Karol G se presentará en el show de medio tiempo de partido inaugural de la NFL en Brasil

La cantante colombiana Karol G fue confirmada como la artista principal del espectáculo de medio tiempo del partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre en el estadio Neo Química Arena de São Paulo, Brasil.

El partido será entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, el cual tendrá transmisión gratuita y en vivo a través de YouTube.

Esta será la primera vez que la NFL transmite un juego completo por esa plataforma.

Al expresar su entusiasmo por formar parte de este evento histórico, Karol G expresó que ha visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, “y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí”.

Su presentación será parte de la promoción de su álbum Tropicoqueta, que ha alcanzado el número uno en las listas de Billboard y ha consolidado su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina.