Karol G se prepara para anunciar fechas y lugares de su próxima gira mundial

La cantante colombiana Karol G continúa consolidando su lugar como una de las artistas latinas más influyentes del momento Tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta, la estrella musical ha estado inmersa en ensayos y preparativos que anticipan lo que será su próxima gran gira internacional.

De acuerdo con declaraciones de su equipo de producción y del promotor de espectáculos Diomar García, los escenarios para el Tropicoqueta Tour 2026 ya están asegurados, y el anuncio oficial de fechas y ciudades se dará a conocer en el transcurso de los próximos meses.

Esto ha generado gran expectativa entre sus seguidores alrededor del mundo, quienes esperan verla nuevamente sobre los escenarios.

Aunque todavía no hay un itinerario confirmado, se anticipa que la gira recorrerá Latinoamérica y varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami y Nueva York.

Europa también aparece como destino probable, especialmente España, donde Karol G ya hizo historia en 2024 al llenar en cuatro ocasiones el Estadio Santiago Bernabéu, reuniendo a más de 220 mil personas.

Con cada paso, Karol G reafirma su impacto global y la conexión única que mantiene con su público.

El anuncio oficial de la gira está cada vez más cerca y promete ser uno de los eventos musicales más esperados de 2026.