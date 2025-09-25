Karol G lanza su propio tequila de lujo, «200 Copas», en colaboración con Casa Dragones

La superestrella colombiana Karol G incursionó en el mundo de los negocios con el lanzamiento de su propio tequila de alta gama, denominado «200 Copas», nombre inspirado en uno de sus éxitos musicales.

El proyecto, desarrollado a lo largo de casi tres años, es una colaboración con la prestigiosa casa tequilera Casa Dragones, bajo la dirección de la maestra tequilera Bertha González Nieves.

El resultado es un tequila cristalino añejo elaborado con 100% agave azul.

La bebida fue añejada por más de 12 meses en barricas de roble americano, lo que le confiere un perfil sofisticado con notas de agave cocido, miel, flores y matices cítricos.

El diseño de la botella y el empaque rinden homenaje a la artista, incluyendo grabados del tatuaje de «200 Copas» y frases ocultas en el estuche.

Con un precio estimado de 120 dólares por botella de 750 ml, «200 Copas» estará disponible en la página oficial de Casa Dragones y en puntos de venta exclusivos en stock limitado.