BAC impulsa educación financiera con Club del Ahorro 2026

BAC Nicaragua, en alianza con Dele Peso a sus Pesos, se sumó una vez más al Club del Ahorro 2026, una iniciativa de educación financiera que promueve el hábito de ahorrar a través de una cuenta de ahorros que acepta montos adaptables a cada persona. El programa busca que las familias nicaragüenses desarrollen disciplina financiera desde temprana edad.

Pareja ahorrando dinero en una alcancía rosa

El Club del Ahorro es una iniciativa impulsada por Dele Peso a sus Pesos que, desde sus primeras ediciones, contó con el acompañamiento de BAC como aliado estratégico, facilitando herramientas financieras seguras y accesibles.

«El ahorro no es solo una meta financiera, es un hábito que se construye con constancia y acompañamiento. Desde BAC creemos que cuanto antes se aprenda a manejar el dinero de forma responsable, mejores decisiones se podrán tomar en el futuro«, expresó Alba Aguirre, subgerente de Sostenibilidad y Comunicación de BAC Nicaragua.

La ejecutiva destacó que el banco sigue apoyando iniciativas como el Club del Ahorro que fortalecen la educación financiera en las familias nicaragüenses, permitiendo que desde los chavalos hasta los adultos aprendan a manejar sus recursos.

Microahorros: pequeños pasos, grandes resultados

El Club del Ahorro se basa en el concepto de microahorros adaptables a cada persona, permitiendo que desarrolle el hábito del ahorro a través de pequeños aportes constantes y alcanzables en el tiempo. Este enfoque busca que el ahorro sea un proceso realista, sin generar presión ni frustración, según agregó Aguirre.

«Los microahorros son una forma sencilla pero poderosa de transformar la relación con el dinero. Acompañar a las familias en este proceso es clave para que el ahorro se convierta en un hábito sostenible en el tiempo«, comentó Gisella Canales, directora de Dele Peso a sus Pesos.

Herramientas prácticas para el éxito financiero

Como parte del componente educativo del Club del Ahorro, los participantes pueden descargar desde la web de Dele Peso a sus Pesos planes y plantillas de ahorro, herramientas diseñadas para facilitar el registro del progreso y reforzar la constancia.

Estas plantillas permiten visualizar de forma clara los avances y convertir el ahorro en una experiencia práctica y educativa dentro del hogar, ayudando a que cada familia lleve un control detallado de sus metas financieras.

La Cuenta Club del Ahorro ofrece apertura con montos desde 250 córdobas o 5 dólares, haciéndola accesible para cualquier nicaragüense que quiera comenzar su camino hacia la estabilidad financiera. Los ahorradores tienen acceso a Banca en Línea para monitorear el progreso de su ahorro en tiempo real.

La cuenta permite acumulación de intereses a partir de montos establecidos y retiene los ahorros hasta diciembre como apoyo para fomentar la constancia y evitar gastos impulsivos. Los participantes pueden realizar depósitos a través de RapiBAC, sucursales, ventanillas o transferencias desde BAC, ofreciendo múltiples opciones para mantener el compromiso con el ahorro durante todo el año.