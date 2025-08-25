Mister Chip destaca la proeza de Norchad Omier en la AmeriCup

El pinolero Norchad Omier fue la figura en el partido de la selección nicaragüense de baloncesto ante Colombia, en el torneo AmeriCup que se realiza en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua.

Norchad Omier

“El nicaragüense Norchad Omier firmó ante Colombia 30 puntos y 20 rebotes, convirtiéndose en el PRIMER JUGADOR en combinar esas cifras, en un mismo partido, en cualquiera de los 4 grandes torneos de selecciones (Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, EuroBasket y AmeriCup)”, destaco el periodista español.

El jugador Omier es la gran figuro del conjunto nicaragüense, en el primer partido ante Argentina anoto 16 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias, y ante los colombianos se excedió con 30 puntos, 20 rebotes y cuatro asistencias. Actualmente Norchad es el líder encestador del torneo con 46 puntos en dos juegos.

La jornada de este lunes en AmeriCup-2025 es el siguiente:

1pm: Panamá vs Venezuela.

3:30 pm: Argentina vs Colombia.

6:30 pm: Nicaragua vs Republica Dominicana.

9pm: Canadá vs Puerto Rico.