Le detectan anemia profunda y hemoparásitos a «Fenix», la perrita víctima de abuso en Catarina, Masaya

A pesar de que ha dado signos de mejoría, la perrita encontrada moribunda en Catarina, Masaya, tras haber víctima de abuso sexual, dio positivo a anemia profunda y hemoparásitos en exámenes que le fueron realizados por la Veterinaria Pets House.

La perrita, ahora llamada “Fénix” por haber resurgido como el ave mitológica que representa el renacimiento, la inmortalidad y la resiliencia, fue rescatada por una señora caritativa que la encontró agonizando en la entrada a Catarina, el pasado 14 de abril.

Para salvarle la vida, la mujer la llevó a la veterinaria Pets House Catarina en donde se confirmó que fue víctima de ultraje por parte de “un ser humano”, y empezó a recibir tratamiento gratuito, con medicamentos costeados inicialmente por la persona que la rescató.

Emily Mendoza denunció en Facebook: “cómo pueden ocurrir estos casos, es algo casi imposible de creer. Es aberrante como un ser humano es capaz de hacer tanto daño a un ser vivo que no puede hablar ni defenderse por sí mismo”.

Este viernes Emily compartió actualizaciones sobre la evolución de la perrita y según detalló le fue diagnosticada anemia avanzada y los parásitos en la sangre, por lo cual se encontraba decaída, sin apetito y con signos de agresividad.

Para tratar esas afectaciones de salud, la perrita deberá de recibir un tratamiento de varias semanas a base de antibióticos, protector hepático, hierro y una alimentación adecuada, que será costeado con el apoyo de personas que conocieron del indignante hecho.

Tu Nueva Radio fue informada que, tras conocer del hecho, las autoridades tomaron cartas en el asunto y están atentos a la situación, ya que las familias de Catarina y Niquinohomo temen que algún aberrado ande suelto en los Pueblos Blancos.

La Veterinaria Pets House mencionó que, si alguna persona amante de los animales desea colaborar, pueden hacerlo mediante la compra de insumos o medicamentos en su local con las facturas de soporte.

“Como veterinaria no estamos administrando fondos en efectivo relacionados con este caso”, aclaró la veterinaria.