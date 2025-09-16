Managua continúa su transformación vial: anuncian Nuevo Paso a Desnivel en Cuesta El Plomo



El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), confirmó la construcción de una obra vial de gran envergadura: la construcción de un Nuevo Paso a Desnivel en el empalme de la Cuesta El Plomo, en la carretera nueva a León.

Este proyecto, que forma parte del plan de transformación de la infraestructura vial capitalina, tiene como objetivo principal descongestionar el intenso tráfico vehicular que se genera en esta vía, la cual da acceso al municipio de Ciudad Sandino y a importantes residenciales como Valles de Sandino, Ciudad El Doral, Praderas de Sandino, entre otras.

El compañero Óscar Salvador Mojica, titular del MTI, fue el encargado de confirmar los detalles de esta importante obra.

“Obras importantísimas de gran impacto, que van a ahorrar tiempo, resolver problemas de seguridad vial, van a dar mayor seguridad y confort a los usuarios”, aseguró.

De acuerdo con las especificaciones técnicas proporcionadas por el ministro, el proyecto contempla no solo la construcción del paso a desnivel, sino también una ampliación significativa de la vía actual. La carretera, que hoy cuenta con cuatro carriles, será ampliada a seis.

El paso a desnivel tendrá una longitud aproximada de 300 metros y contará con cuatro carriles, lo que permitirá ordenar de manera eficiente el flujo vehicular, especialmente en el acceso a los residenciales de la zona.

Mojica destacó que esta nueva obra se integrará de forma estratégica con otros proyectos viales recientes, creando un corredor de movilidad más fluido y seguro. Entre estas obras se incluyen el paso a desnivel de Las Piedrecitas, construido por la Alcaldía de Managua, y la rotonda de Ciudad Sandino, desarrollada por el MTI.