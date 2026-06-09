Buscan a hombre lanzado por joven mujer dentro de cauce del barrio La Primavera

Lo que debía ser un romance por encima de la diferencia de edades terminó en una agresión con intenciones fatales, la cual mantiene desaparecido a Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años, tras ser arrastrado por las corrientes de un cauce.

Cauce La Primavera arrastra a hombre tras ser empujado por su mujer

Los hechos se registraron a eso de las 2:30 de la madrugada de este martes en el barrio La Primavera, en el Distrito Seis de Managua.

De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez se encontraba tomando licor junto a su pareja, Ana Luisa Acuña Muñoz, de 22 años, cuando protagonizaron una fuerte discusión en las cercanías del caudal.

Según la denuncia interpuesta por José Manuel Guido Rodríguez, hermano de la víctima, la joven conocida como «Ana, la Vende Tamal» le propinó varios golpes a su cónyuge y posteriormente lo empujó con fuerza hacia el fondo del cauce.

Debido a las lluvias, el fuerte caudal arrastró de inmediato al ciudadano; y aunque dos testigos identificados como José David Gómez Chávez y Manuel Morales intentaron salvarlo, las corrientes lo sumergieron rápidamente.

Minutos después del suceso, mientras los testigos informaban de la tragedia a los familiares de la víctima, la señalada se presentó al lugar armada con un cuchillo para amenazar de muerte a Manuel Morales por haber dado la voz de alerta.

Tras recibir la denuncia formal, agentes policiales del Distrito Seis ejecutaron un rápido operativo que permitió la captura de Acuña Muñoz justo cuando pretendía huir hacia su departamento natal, Chinandega, mientras brigadas de rescate continúan la búsqueda del ciudadano desaparecido.