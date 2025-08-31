Brasil se corona campeón en la Americup venciendo a Argentina

La selección brasileña de baloncesto se alzó con el título de campeones de la Americup 2025, venciendo en la final 55-47 a Argentina, la noche de este domingo en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.



Por la selección brasileña el jugador Yago anotó 14 puntos, ganó dos rebotes y dio cinco asistencias, el segundo mejor jugador fue Bruno Caboclo, con once puntos y siete rebotes.



Fue un partido muy defensivo donde Argentina no pudo sobresalir y terminó cediendo el trono de América en el baloncesto continental.



En el partido por el tercer lugar Estados Unidos venció 90-85 a Canadá, Tyler Cavanaugh, Javonte Smart, fueron los máximos anotadores del encuentro con 21 puntos ambos de Estados Unidos.



El torneo FIBA AmeriCup 2025 se jugó en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua qué impresionó a todos por su infraestructura deportiva de primer.

nivel.