Suspenden a Conor McGregor por violar normas antidopaje

Conor McGregor, el luchador de artes marciales mixtas tiene prohibido participar en peleas durante un periodo de 18 meses por infringir la Política Antidopaje de UFC (UFC ADP), según ha comunicado este martes la organización Combat Sports Anti-Doping.

McGregor faltó el año pasado a tres citas para entregar muestras biológicas, concretamente, el 13 de junio, el 19 de septiembre y el 20 de septiembre de 2024, lo que constituye una infracción del ADP de UFC.

La suspensión comenzó en su tercer incumplimiento de la obligación y concluirá el 20 de marzo de 2026.