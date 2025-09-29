Súper Dominantes

Los Dantos, equipo Tetra-Campeón en la nueva Etapa de los Pomares, y que están a sólo un triunfo de sumar su 5to título, han tenido una temporada de ensueño, y desde ya es catalogada una de las más dominantes en los últimos 17 años.

Los Dantos fueron equipo de primer lugar en la primera fase. De hecho, lograron 60 victorias y solamente perdieron 16 juegos. Ellos fueron el equipo de mejor rendimiento entre los 20 participantes.

En la Segunda Vuelta mantuvieron su hegemonía, tras imponerse en 15 desafíos y sucumbieron en solo 5. También tuvieron el mejor récord en esta fase del evento.

Y una vez que entraron a los Play-Off, vencieron en 5 juegos a Chinandega y actualmente ante los Toros en la Final, los dominan 3 victorias a 1.

O sea que en el Pomares 2025, incluyendo los Juegos de la Semifinal más los 4 que van de la Final, la “Maquinaria Roja” presenta récord de 82 victorias y solo 23 derrotas, en un alarde de dominio total sobre los contrarios.

Los Dantos están a sólo un triunfo del título de Campeón y nadie duda que se convertirán en los primeros Penta-Campeones en la nueva etapa del Pomares.